Pharmasimple : un exercice 2019 contrasté Les résultats annuels 2019 de Pharmasimple reflètent une forte croissance de l'activité (67% de hausse du CA en partie grâce à d'importantes ventes sur le web) et une amélioration des fondamentaux opérationnels.



Le chiffre d'affaires est donc en hausse de 67% et la marge brute en hausse, permettant une réduction de la perte d'EBITDA. Le résultat net est en baisse à -2.8M€ en raison d'amortissements supplémentaires d'incorporels liés aux acquisitions.



L'augmentation de la part des ventes internet a contribué à un accroissement de 1,5 M€ de la marge brute. Celle-ci diminue légèrement en pourcentage (-1,7 points) en raison de la contribution dilutive de la plateforme 1001Pharmacies.com. Dès son acquisition par Pharmasimple, celle-ci a fait l'objet d'un audit détaillé qui a conduit à réduire la fréquence des promotions et arrêter les ventes déficitaires. Cet écart de marge brute devrait ainsi se neutraliser dans le futur.



L'EBITDA poursuit son redressement avec une réduction de 0,5 M€ de la perte grâce à une baisse des frais de « Pick and Pack » par colis (-48% entre 2018 et 2019), une diminution des frais de référencement payant (-38% grâce à un recours plus systématique au trafic naturel) et malgré le renforcement de certains coûts fixes dans les départements IT et achats.



Francebourse.com