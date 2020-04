Bourse : les ventes à découvert encore interdites un mois de plus C'est demain que les ventes à découvert, interdites depuis un mois, pouvaient reprendre sur les marchés boursiers... Pour rappel, une vente à découvert consiste à vendre un titre que vous ne possédez pas en portefeuille et que vous estimez qu'il va baisser, cela afin de le racheter après à prix plus bas.

Cette technique, qui est censée fluidifier le marché, peut précipiter la chute en cas de krach.

Alors qu'une réplique baissière est de plus en plus probable, L’Autorité française des marchés financiers (AMF) et quatre autres régulateurs boursiers européens (Autriche, Belgique, Grèce et Espagne) ont décidé de prolonger l’interdiction des ventes à découvert.

Ainsi ces mesures seront en place jusqu’au 18 mai avec la possibilité de les prolonger à nouveau.



Francebourse.com