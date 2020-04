Jusqu'où l'or peut-il monter?

Depuis le premier janvier, l'once d'or gagne plus de 10%. Son cours est même monté jusqu'à 1775 dollars, tutoyant presque les sommets historiques de 2011.On est loin désormais de toutes ces années où le cours de l'or baissait.En fait cela fait plus de 4 ans que le cours de l'or a renoué avec la hausse. Depuis le krach pétrolier de 2016.Mais l'accélération a eu lieu cette année, avec la crise sanitaire et le nouveau krach pétrolier qui en a été corrélatif.L'or a tendance à monter en période d'incertitude. Et nous sommes entrés en période d'incertitude.Les perspectives de déconfinement et de reprise de l'activité économique mondiale viennent évidemment réduire cette incertitude et, bien que le cours de l'or ait logiquement entamé une décrue, il est très probable que les conséquences de la récession qui commence, induiront à moyen et long terme une nouvelle flambée du métal jaune bien au-delà des sommets de 2011.C'est dans ce sens que va le modèle de prévision suivant :JDHFrancebourse.com