La crise devrait s'amplifier en 2021...

"Depuis la sortie des difficultés de la crise de 2007-2008, le système est entré dans une des plus longues phases de croissance enregistrées. Cette phase peut se définir comme dopée. Jamais une croissance n’aura en effet été financée avec tant de dettes. Ce fut tout l’objet des politiques monétaires et fiscales de cette dernière décennie : gonfler la dette pour soutenir le système. Si l’on se concentre sur les prévisions cycliques, nous pouvons dégager un scénario qui est le plus cohérent avec les événements qui risquent d’arriver (sans traiter de leur intensité). 2020 sera sûrement l’année où auront culminé, après une longue phase haussière, les actifs privés tels les actions, ou certaines matières premières. S’ensuivra une très probable année baissière en 2021.En effet, à la survalorisation des marchés (publics et privés), s’ajoute le fait que l’économie commence à fatiguer. Un ralentissement économique, ajouté à une correction « normale » du marché, fournit les ingrédients suffisants pour faire retourner les choses. Premièrement, la chute des actifs privés qui semble pouvoir prendre effet en 2021 traduirait une situation directe de ralentissement économique. Dans notre capitalisme d’État, un ralentissement économique aurait des conséquences désastreuses. Autrement dit, de très probables difficultés budgétaires alors que les agents deviendront plus prudents. Nous assisterons donc sûrement à cette magnifique inversion (contagion) actifs privés/public."Ceci est un extrait du livre "2021, prémices de l'effondrement".Article complet ici :