Le rôle de la BCE sur le marché boursier est très important et c'est pour cela que cette institution, tout comme les autres banques centrales, tiennent une place particulière pour les investisseurs.La banque centrale est un organisme d'Etat (ici trans-national), qui met en œuvre la production monétaire. Elle peut créer de la monnaie autant qu'elle veut. C'est le seul organisme qui a un pouvoir de création monétaire. La banque centrale fixe un taux d'intérêt appelé « taux directeur » qui est le taux d'intérêt auquel elle va prêter de l'argent aux banques. C'est en fonction de ce taux directeur et de ses évolutions que les taux d'intérêt des banques vis-à-vis de leurs clients vont augmenter ou diminuer. Ainsi, si les taux d'intérêt pratiqués dans l'économie sont actuellement très bas c'est parce que la banque centrale européenne a un taux directeur à 0 %, ce qui signifie qu'elle prête de l'argent gratuitement aux banques.Ce taux directeur n'a fait que baisser depuis la crise de 2008, avant de se stabiliser.Le taux de 0 % concerne les opérations principales de refinancement. Le taux directeur est de 0,25 % pour le taux de facilité de crédit et de -0,4 % pour le taux de dépôt ! Il a encore été baissé récemment avec la crise sanitaire que traverse l'Europe.Ce qui signifie qu'une banque qui dépose de l'argent à la BCE ne paiera pas d'intérêts, mais sera au contraire rémunérée pour le faire !Cela a pour but d'encourager les banques à accorder des prêts aux entreprises afin d'éviter les faillites et le chômage.