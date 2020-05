Un point sur les valeurs de rendement. Par Jean-David Haddad

Alors que le thème du rendement était un de mes leitmotiv des dernières années, depuis 2 mois, il est vrai que je ne vous en parle plus...Pourquoi? Car je ne peux pas être partout et que l'urgence était de gérer un krach boursier d'abord puis un fort rebond ensuite... Et que dans ce cas de figure il y a des stratégies de court terme à mettre en oeuvre, qui demandent de la réflexion, et que nous avons d'ailleurs mené à bien puisque, plus de 90% de nos positions de court et très court terme prises sur les 2 derniers mois ont été gagnantes, ce qui a contribué d'ailleurs à faire remonter notre portefeuille qui creuse un peu plus chaque jour son score avec les indices boursiers français et européens.En attendant, les valeurs de rendement chutent et chutent d'autant plus que le gouvernement a dans un premier temps interdit aux entreprises de distribuer des dividendes cette année (!) avant de rétropédaler et de dire que cela ne concernerait que les grandes entreprises qui de plus faisaient appel aux aides de l'Etat.Toujours est-il que le ton a été donné et que les entreprises qui distribuent des dividendes cette année vont être stigmatisées. Donc, beaucoup s'abstiennent, et cela a évidemment fait lourdement chuter nos valeurs de rendement.Par ailleurs, les investisseurs attirés par le rendement se mettent provisoirement à délaisser ce type de gestion (et donc à vendre les valeurs de rendement) pour aller faire de la gestion de court terme et d’opportunités, comme nous l'avons fait, sauf que nous, nous avons gardé nos valeurs de rendement au chaud.Pour ce qui est d'un portefeuille axé sur le rendement, j'ai toujours dit qu'il fallait voir ce type d'investissement comme un investissement immobilier. Qu’il ne faut pas regarder la valorisation de votre portefeuille au quotidien, comme vous ne regarderiez pas la valorisation de votre immeuble au quotidien. Toujours dans la même veine, tout se passe actuellement comme si vous aviez un immeuble dont la grande majorité des locataires ne vous payait plus. Il est certain que cela ferait baisser la valeur marchande de votre immeuble. Mais est-ce pour autant qu’il faudrait le vendre dans un mouvement de panique ? Certainement pas. Il faudrait chercher des solutions avec les locataires, voire changer de locataires. La valeur intrinsèque de votre immeuble ne saurait être bradée.C'est pareil ici.Aussi je profite de la publication de la lettre "Pépites de Rendement" du 1er mai (en vente unitaire ici : www.francebourse.com ), pour proposer de renforcer, quand on le peut, quelques titres de haut rendement qui ont baissé...Jean-David HaddadFrancebourse.com