Quasiment tous les indices boursiers dans le rouge après 4 mois de cotation Au terme de ces 4 premiers mois de cotation, et donc de ce premier quadrimestre, l'ensemble des indices boursiers mondiaux quasiment se situe dans le rouge. On sait très bien que cela a été provoqué par la crise sanitaire sans précédent que nous vivons ainsi que les mesures, autoritaires ou pas selon les pays, de confinement qui ont été adoptées.

Le mois de mai qui commence n'est pas spécialement réputé pour être un mois d'exubérance haussière en bourse... L'année 2020 est de toutes façons très mal engagée.



Voici quelques scores depuis le 1er janvier :



En France

CAC 40 : -23.52%

CAC SMALL : -23.31%

En Europe :

DAX : -18.18%

Footsie : -23.59%

SMI : -9.30%

Aux USA :

Dow Jones : -16.87%

Nasdaq : -4.10%

Ailleurs :

Bovespa (Bresil) : -32%

Shenzen (Chine) : -1.01%



On notera que le Shenzen se rapproche de l'équilibre... Alors que les autres indices chinois sont en baisse plus nette, autour de -7%



Seule tête qui dépasse : l'indice danois, en hausse de 1.76%



On notera que les pays les moins touchés par l'épidémie ou dans lesquels l'épidémie est finie, s'en sortent mieux que les autres...

Cela laisserait augurer d'un potentiel de hausse pour l'été, si l'épidémie venait à être quasiment derrière nous...



