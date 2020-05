Focus sur l'impot sur la fortune immobilière

Alors que nous sommes en période de déclaration d'impôts, il est temps de faire un point sur l'IFI (impôt sur la fortune immobilière) qui concerne de nombreux français.Depuis le 1er janvier 2018, l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) a remplacé l’ancien ISF (Impôt Sur la Fortune). Cet impôt s’applique pour chaque foyer fiscal ayant une valeur nette de son patrimoine immobilier qui excède 1,3 million €.L’IFI s’applique pour chaque foyer fiscal. Autrement dit, si vous êtes seul, marié(e), pacsé(e), ou en union libre, l’impôt s’applique par addition de l’ensemble des biens ou droits immobiliers détenus par chaque individu.Voici le barème progressif pour un patrimoine net taxable à l’IFI :entre 0 et 800 000 € : 0 %entre 800 000 € et 1 300 000 € : 0,5 %entre 1 300 000 € et 2 570 000 € : 0,7 %entre 2 570 000 € et 5 000 000 € : 1 %entre 5 000 000 € et 10 000 000 € : 1,25 %au-delà de 10 000 000 € : 1,5 %La limite des 800 000€ correspond au plancher du barème de l’IFI, dans le cas où vous êtes imposable à l’IFI. Le seuil pour être soumis à l’IFI est donc bien de 1,3 million €, mais l’imposition s’applique dès 800 000€ de patrimoine immobilier net si vous êtes soumis à l’IFI.Cette imposition concerne l’ensemble des biens, droits, actionsdétenus en France et à l’étranger.Pour en savoir plus, retrouvez l'article complet sur "Les Pros de l'Eco" :Francebourse.com