Choc du virus : similitudes avec les attentats du 11 septembre? Dans son imprévisibilité, son aspect exogène, et sa violence, le choc du coronavirus peut ressembler aux attentats du 11 septembre 2001.

La baisse en bourse a été encore plus violente en mars 2020 qu'en septembre 2001, mais on peut trouver une analogie entre les deux phénomènes.

Après un krach boursier, le marché s'était repris pendant 2 mois environ, puis il avait baissé sans pour autant revenir sur ses plus bas de septembre 2001. Il s'était ensuite ressaisi, remontant, pour ce qui est du CAC 40, vers les plus hauts atteints 2 mois après les attentats... Et ensuite ce fut une longue période de baisse...

Si on transposait, on aurait actuellement une phase de baisse logique après le rebond, phase qui serait suivie d'une hausse sur le mois de juin/juillet, puis d'un long dévissage... Jusqu'en mars 2021... avant un rebond sans envergure de plusieurs mois... et une baisse finale vers septembre/octobre 2021.



Cela dit, on notera que le monde est beaucoup plus endetté aujourd'hui qu'à l'époque, ce qui pourrait amplifier l'onde de choc économique. Et que les marchés sont plus volatiles, ce qui fait que les hausses comme les baisses peuvent être plus rapides et plus fortes.



Analogie à suivre.



