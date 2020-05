Comparaison krachs 2020/2008/2001 : allons plus loin! Nos lecteurs ont particulièrement été intéressés par la comparaison entre le krach de 2020 et celui de 2001.

Allons donc plus loin dans la comparaison et comparons le marché baissier actuel avec ceux de 2008 et de 2001/2002.

Coronavirus/Subprimes/World Trade Center : mettons les trois en perspective!



Le graphique ci-contre retrace les évolutions du CAC 40 en 2020.



La trajectoire en rouge montre ce qui arriverait au CAC 40 s'il suivait exactement le chemin de 2001/2002. De manière assez dramatique il finirait sa course vers 1700 points à horizon fin 2022.

La trajectoire en vert montre ce qui arriverait au CAC 40 s'il suivait exactement le chemin de 2007/2008. D'une manière plus consensuelle, il finirait sa trajectoire vers 2500/2600 points, finalement de la même façon qu'en 2009. Et la fin du mouvement aurait lieu vers septembre 2021.



Bien sur, le CAC 40 ne va pas suivre à la trace l'un ou l'autre chemin. Il ne s'agit là que de projections à partir du passé...



JDH

Francebourse.com