Renault ou Peugeot ou aucun des deux?

Renault est sous les feux des projecteurs avec sa demande d'un prêt garanti par l'Etat de 5 milliards.Peugeot est désormais sous le joug de l'incertitude concernant sa fusion avec FCA.Depuis le 1er janvier le titre Renault perd 58% et reprend 40% sur ses plus bas.Depuis le 1er janvier toujours le titre Peugeot perd 45% et reprend 32% sur ses plus bas.Les chiffres ci-dessus montrent que la volatilité est plus importante sur Renault, ce qui traduit une plus grande nervosité donc une plus grande incertitude.Une analyse graphique de Peugeot est d'ailleurs en ligne :Voici notre avis et recommandation :Francebourse.com