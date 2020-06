Que reste-t-il de la crise sanitaire et économique? Par Jean-David Haddad

Depuis fin février, j'envoie un mail quotidien à nos lecteurs, appelé "Crise sanitaire et économique : point sur la situation du jour".Telle est la question que l'on peut se poser quand on voit le CAC 40 revenu à 5200 points, ne perdant plus que 13% depuis le 1er janvier, tandis que les indices américains sont eux remontés à leur niveau d'avant-coronavirus...La crise boursière est quasiment effacée...La crise sanitaire est quasiment finie en Europe, elle continue d'être importante aux USA et en Amérique du Sud, mais les populations d'Outre Atlantique ont une approche de la vie, de la croyance, de la fatalité, différentes de la notre, et la crise sanitaire impacte moins leurs représentations sociales.Quant à la crise économique... Eh bien, elle est là!Je rappelle que le gouvernement a annoncé anticiper désormais une chute du PIB de 11% en France en 2020, contre 8% jusqu'ici... Et il ne faut pas croire qu'en 2021 le PIB va reprendre 8% ou 10% ou 11%! Non, l'économie ne sortira pas renforcée de cette crise... Certains secteurs économiques, oui! Mais pas l'économie dans sa globalité.Car la BCE ne fait que créer de la monnaie. Ainsi, hier, la Banque centrale européenne (BCE) a renforcé et prolongé son arsenal de soutien à l’économie, en gonflant de 600 milliards d’euros son programme de rachat d’actifs et en le prolongeant de six mois, jusqu’à au moins fin juin 2021.Rappelons que ce programme de rachats d'actifs a été doté de 750 milliards en mars dernier. Le voilà à présent doté de 1350 milliards!C'est ce que saluent les marchés.Depuis plusieurs années, on dit que la sphère financière est déconnectée de la sphère économique. Elle l'est de plus en plus. On le voit bien avec cet exemple.Alors cela peut l'être pour notre plus grand bonheur, car nous sommes investis en bourse! Même si nous sommes prudents, nous tentons quand même de surfer sur les vagues boursières!Ainsi nous venons de déboucler des positions SRD prises fin mai, et qui ont permis aux abonnés au portefeuille Francebourse, de gagner 4815€ en une semaine sans avoir eu à sortir ou à bloquer un seul euro! En effet, nous avions recommandé en SRD : 2000 Orange, 20 Dassault Aviation, 700 AKKA, et 1250 Chargeurs.Restons prudents mais ne nous privons pas!Une nouvelle analyse graphique du CAC 40 est en ligne :JDHFrancebourse.com