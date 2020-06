Vers un jubilé de la dette?

Alors que la dette de la France va exploser littéralement cette année, et atteindre au moins 115% du PIB en fin d'année (vu que le PIB français va quant à lui baisser de 10% au moins), la question du remboursement de cette dette se pose de plus en plus. Un remboursement qui devient de plus en plus difficile. Et, à travers cette question, se pose celle de l'annulation de la dette. Ou jubilé des dettes.L'administrateur de l'Assemblée nationale, Nicolas Dufrêne, plaide pour un jubilé partiel de la dette, à savoir la partie de la dette détenue par la BCE.Cela au cours d'une interview accordée à notre site partenaire "Les Pros de l'Éco" :Francebourse.com