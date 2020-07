Une fois le plus, les artifices européens sauvent le CAC 40! Alors qu'un signal négatif assez net avait été donné ces derniers jours sur le CAC 40, c'est une nouvelle fois les espoirs d'une nouvelle création monétaire (en quelque sorte) qui viennent relancer le camp de l'espoir.

Pour rappel, le 26 mai, la Commission européenne avait proposé un budget pluriannuel commun porté à 1.100 milliards d'euros sur sept ans, en complément d'un fonds de relance de 750 milliards d'euros pour faire face à la crise sanitaire et désormais économique.

Cependant, les différents pays de l'Europe peinent à s'entendre sur le sujet et l'unanimité est nécessaire. Ainsi certains se sont montrés favorables à des transferts de fonds vers les Etats les plus touchés (comme la France ou l'Italie), tandis que d'autres états y étaient défavorables. Préférant l'idée de prêts remboursables.

Tandis qu'un Conseil Européen se tiendra vendredi et samedi, la France a aujourd'hui annoncé qu'un accord serait finalement possible. Ce qui redonne du moral aux investisseurs sur la bourse de Paris.



Francebourse.com