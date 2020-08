CAC en baisse, OR à un record historique, ARGENT en pleine explosion

Après un début de semaine en hausse sur le CAC 40, ce dernier perd plus de 1% aujourd'hui.Alors que la période estivale commence, et que les résultats des sociétés vont se tarir, le marché va être livré à lui-même et, comme au cours des dernières années, aux robots traders.De sont côté l'or explose littéralement et, pour la première fois de son histoire, passe les 2000 dollars l'once!L"argent suit et amplifie!J'en parlais dans la dernière "Quinzaine de Francebourse".Pour rappel, nous avons en portefeuille, des BX4, des trackers sur l'or et des trackers sur l'argent.C"est le tiercé gagnant du jour de toutes façons!Nous sommes donc tout à fait dans le sens du marché sur une journée comme celle-ci.Un mail de suivi et avis a été envoyé à nos abonnés :Francebourse.com