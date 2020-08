VIX en baisse : la bourse n'a-t-elle plus peur?

L'indicateur VIX, mis a jour en 1993 par le CBOE (Chicago Board Options Exchange), mesure la volatilité du marché financier américain en se basant sur le S&P 500. Il est calculé tous les jours par le CBOE . Cet indicateur rencontre un fort succès aux USA, où il est même possible de le trader.Les anglo-saxons appellent le VIX " the fear index", où indice de la peur en français. Sa mesure de la volatilité se traduit en fait par une mesure de la nervosité des marchés. En effet, s'il est à la base développé comme un indicateur, on peut maintenant parler d'un indice à part entière.Article complet et pédagogique :Depuis quelques semaines, le VIX est en baisse. Le voilà nettement en dessous de 30. On situe traditionnellement le seuil de la peur au delà de 30.Cependant le VIX est nettement au dessus de ses niveaux d'avant-COVID (il était autour de 15/20) et surtout il est récemment sorti de son canal baissier dans lequel il se situait après son pic historique à 90 au moment du pic de la pandémie dans les pays européens, en mars dernier.On ne peut pas dire que la peur ait totalement quitté les marchés à en juger par le VIX...JDHFrancebourse.com