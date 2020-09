Le tourisme en berne totale! A l'instar du Parc Disney de Marne-la-Vallée, qui est déserté, avec plus de la moitié de ses hôtels fermés, et une fréquentation en aout inférieure au tiers de ce qu'elle est habituellement à cette période, c'est tout le tourisme qui est fortement touché! Selon le gouvernement qui s'est voulu rassurant, il y a quelques jours, l'activité touristique devrait être en baisse de 25% en France au premier semestre. Mais avec les restrictions de déplacements, il y a peu de chances que le second semestre rattrape le retard du premier!

Rappelons que la France est le pays le plus visité au monde, avec plus de 89 millions d'arrivées de touristes internationaux en 2018 et que cette même année, la consommation touristique intérieure a atteint 7,4 % du PIB français. Une année pourtant impactée par les "gilets jaunes".



