Marchés boursiers : on sent une fébrilité croissante Après le krach boursier du mois de mars, le plus violent depuis plus de 30 ans, les marchés boursiers mondiaux ont bien rebondi. L'été a plutôt été correct et la rentrée plutôt optimiste.

Mais on sent bien, depuis quelques séances, depuis le milieu du mois de septembre dirons-nous, un retour d'une certaine fébrilité sur les marchés.

Le VIX, indice de la volatilité, indice de la peur, remonte. Le revoilà approchant la barre du chiffre 30, au dessus duquel on peut vraiment parler de crainte.

Le CAC 40 a dévissé en début de semaine, cassant son support des 4820 points. Les rebonds tentés depuis n'ont pas été fructueux. Les 4820 sont devenus une résistance et non plus un support.

Quant aux marchés américains, épargnés par la crise, les voilà qui dévissent à leur tour. Même le Nasdaq, qui gagne toujours 18% depuis le 1er janvier, vient de perdre plus de 3% ce mercredi 23 septembre...

Tout cela n'annonce pas un bon mois d'octobre!



JDH

