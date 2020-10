Marchés boursiers : tout va être scruté...

Les semaines passent et le marché se montre de plus en plus faible... Il ne plie pas, mais s'affaiblit...Le support majeur du CAC 40 tient bon, vers 4700 points, mais les baissiers sont à la porte...L'analyse graphique du jour le montre :La semaine qui commence va être importante.Tout va être scruté : les résultats, les mesures face à la recrudescence de la pandémie, la santé de Trump, les sondages sur les élections américaines, le VIX, le cours du pétrole, les tensions internationales, les taux d'intérêt, les taux de change... Et bien sur les moindres faits et gestes des banques centrales.Tout sera prétexte à baisser, mais aussi à remonter, car les investisseurs semblent être prêts aux deux éventualités, tout comme nous le sommes...L'étincelle peut venir d'un des facteurs ci-dessus mentionnés, mais elle peut aussi venir d'un faisceau de facteurs.On notera que les taux restent largement négatifs, ce qui constitue pour le moment un soutien aux supports graphiques.Le mois d'octobre est un mois à risques. D'une manière générale, mais tout particulièrement dans le contexte actuel.Francebourse.com