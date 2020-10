Forex : l'Euro-dollar reste ferme! A moins d'un mois de l'élection présidentielle américaine, une des plus tendues de l'histoire, le dollar reste assez faible face à la devise européenne. Le taux de change Euro/Dollar s'établit autour de 1.17.

Après avoir touché un point bas à 1.06 en avril, le taux de change est remonté à partir du début de l'été, mais reste entre 1.16 et 1.20 depuis trois mois maintenant.

aujourd'hui on a le sentiment qu'une sortie par le bas est plus probable qu'une sortie par le haut. D'autant plus qu'un canal baissier se fait jour...



Francebourse.com