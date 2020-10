Grosse rechute du CAC 40 dans l'expectative d'un nouveau confinement C'est un mercredi noir sur la bourse de Paris : le CAC 40, en très mauvaise posture depuis ce matin, cède en milieu d'après-midi, plus de 3% dans un volume moyen de 2.5 milliards d'euros échangés à 15 heures.

Mais au-delà du score de l'indice, ce qui frappe c'est que seules 8% des actions cotées au SRD sur la bourse de Paris, sont en hausse. Et la hausse la plus forte est de 2% tandis que les baisses les plus fortes sont de l'ordre de 12 et 13%.

La séance est donc rouge, bien rouge, très rouge. Et c'est donc assez univoque. Pas de discernement.

A l'origine de ce catastrophisme, l'annonce, hier soir par tous les médias, d'un reconfinement en France, alors qu'on observe un peu partout en Europe, des mesures assez semblables mais peut-être pas aussi radicales.

Un tel reconfinement conduirait le gouvernement à aggraver ses prévisions économiques pour 2020. Il vise à ce stade une récession de 10 % et un déficit public de plus de 10,2 %. Mais cela pourrait être bien pire et surtout, les marchés vont commencer à s'inquiéter du rebond de 2021 qui n'aura peut-être pas lieu...

Le discours de Macron est à suivre à 20h ce soir...



Francebourse.com