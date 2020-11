Trump vs Biden : point sur la situation et la réaction des bourses mondiales Les marchés regardent plus l'élection US que la crise sanitaire et économique désormais. Du moins en ce moment.

Nous sommes vendredi 6 novembre et il est 16h40.

Depuis quelques heures, il est clair qu'on se rapproche d'une élection de Biden à la Maison Blanche.

En effet, au moment où je vous écris, la Pennsylvanie vient de passer démocrate, alors que pour le Georgie ce fut ce matin.

C'est même vers une large victoire dans les urnes que l'on se dirige.

Mais Trump n'en restera pas là... Il va tout faire pour contester et affirmer que l'élection lui a été volée.

Cette période durera un certain temps.

Reste à savoir si les marchés financiers vont considérer que Biden a gagné et vont passer à autre chose, se projetant avec cette présidence démocrate assortie d'un sénat républicain, ou s'ils vont angoisser par rapport à l'issue de la bataille juridique...

Dans le premier cas, ils mèneront leur vie alors que dans le second cas ils pourront corriger.



Nous allons laisser passer le week-end : Biden va très probablement se proclamer élu tandis que du côté de Trump, toutes les annonces sont possibles...



Quant à la crise sanitaire elle bat son plein, et les indicateurs économiques qui tombent en France sont assez mauvais.



Les marchés, après être fortement montés cette semaine, sont en légère baisse ce vendredi. Le CAC va très probablement cloturer sous les 5000 points.



JDH

Francebourse.com