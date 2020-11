Perspective de vaccin : la bourse de Paris exulte!

Eh bien! Ce n'est pas un marché de crise aujourd'hui mais plutôt d'exultation!Que se passe-t-il?En quelques mots, et à mon sens : le marché explose à la hausse à 20% en raison de la fin du suspense électoral aux USA, et à 80% en raison d'une perspective de vaccin de plus en plus fiable. Le marché guette et guettera chacune de ces annonces.Il y a du coup de nombreux rachats de ventes à découvert qui se produisent et le CAC 40 touche un plus haut depuis le début de l'après-krach de mars.Ce sont principalement les valeurs les plus massacrées qui rebondissent, tandis qu'au contraire les "valeurs covid" baissent.Evidemment, nul ne pouvait anticiper en fin de semaine dernière qu'il y aurait une telle annonce. Néanmoins, nous avions par prudence pris des bénéfices, vendredi, sur une grosse ligne de "valeur Covid", et nous avons bien fait.La perspective de vaccin est saluée mais pour le moment il n'y a rien de concret. Restons donc sur nos positions, on profite de la hausse de certains titres comme Dassault Aviation ou Unibail, recommandée à 30€ et gagnant plus de 40% (nous allons agir sur cette ligne : www.francebourse.com ).Jean-David HaddadFrancebourse.com