Le BX4 : définition et utilisation Pendant les périodes de grande instabilité des marchés boursiers, on parle souvent de BX4.

Mais qu'est-ce que le BX4?

Le BX4 est un tracker. Il s'achète et se vend exactement comme une action.

Son code ISIN est le suivant :

FR0010411884

Et son mnémo est BX4.

Il est émis par Lyxor, filiale de la Société Générale.



Le BX4 réalise exactement l’inverse du CAC 40 mais avec un coefficient 2. Ainsi, si le CAC 40 gagne 1.5% le BX4 perdra 3%. Si le CAC 40 perd 4.2%, le BX4 gagnera 8.4%.

L’intérêt de cet instrument, très connu des particuliers qui investissent en bourse, est de pouvoir gagner quand le marché baisse sans pour autant pratiquer de la vente à découvert. Et le second intérêt est de pouvoir protéger un portefeuille d’actions diversifié. C'est surtout dans ce sans que nous l'utilisons.

A utiliser donc quand on prévoit une baisse, mais à ne pas garder trop longtemps en portefeuille car le BX4 ne se remet pas des périodes de hausse!

En effet, quand le CAC 40 gagne 5%,le BX4, mécaniquement, perd 10%...



Et si le CAC gagne 30% le BX4 perd 60%.

Donc pour récupérer ces 60% il faudrait que le CAC 40 reperde 30%...



On notera que le BX4 peut être acheté et vendu en PEA.



JDH

Auteur de "Tout le monde peut s'enrichir en bourse"

Francebourse.com