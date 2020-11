Bientôt la fin de cette année prenante! Par JDH Dans sa chronique de ce lundi matin, JDH, rédacteur en chef de Francebourse.com, fait le point sur cette fin d'année :



"Plus que 6 semaines, et c'en sera fini de cette année catastrophique mais riche d'enseignements. Une année qui ne sera pas si catastrophique en bourse : même s'il est peu probable que le CAC 40 finisse dans le vert, il pourrait finalement limiter fortement ses pertes, et finalement rejoindre ma prévision de début d'année, avant que la crise sanitaire, alors insuspectable ne commence, à savoir un final entre -5% et +5%... Dans ce cas ce serait probablement plus vers les -5% que vers les +5%... Mais attendons et restons prudents et vigilants...



Comme je l'ai indiqué la semaine dernière, les opérations de window-dressing vont commencer, et donc nous allons assister à des mouvements assez déconnectés de la réalité économique des entreprises, mais ces opérations sont à la fois limitées dans le temps et aussi en ampleur. Elles démarrent souvent fin novembre et se poursuivent début décembre, précédant le rallye de fin d'année, quand il y en un. cela sera une autre question sur laquelle nous reviendrons en temps voulu.



Notre stratégie à la fois prudentielle et orientée vers le monde d'après, porte ses fruits. Le but pour moi, après le krach du mois de mars était de revenir à la surface et nous y sommes quasiment. Aussi, il va falloir profiter d'une immanquable correction qui arrivera avant la fin d'année, pour dénicher de nouvelles valeurs et commencer vraiment à se tourner vers 2021.



Aujourd'hui sera publiée notre Quinzaine de Francebourse du 15 novembre.

Les évènements récents (élection américaine, crise du covid, crise sociale naissante) ont été tellement prenants que j'ai oublié de vous dire, il y a 2 semaines, que la Quinzaine de Francebourse, anciennement Quinzaine des Investisseurs, a fêté le 1er novembre ses 19 ans! J'y penserai vraiment pour les 20 ans, et j'espère que d'ici là nous vivrons normalement et que nous pourrons nous rencontrer à cette occasion, comme nous nous sommes rencontrés en janvier dernier."



