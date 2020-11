La crise économique est loin d'être finie! La récession de 2020 représente 4 à 5 fois la récession de 2009 pour des pays comme la France. À l’échelle mondiale, la croissance mondiale était d’environ 0% en 2009. La Banque mondiale l’estime à -5,2% cette année. La récession de 2020 inspire pourtant plus confiance que celle de 2008/2009 et c'est cela qui fait tenir les marchés financiers. Nous avons ainsi observé un effet psychologique limité qui maintient la confiance entre la première et la deuxième vague pandémique.

Les finances publiques entrent dans une période critique. Les gouvernements n’ont jamais supprimé les déficits après 2009. Si nous nous penchons sur le cas de la sécurité sociale française, la reprise des finances publiques a duré presque une décennie. Le déficit réel est beaucoup plus important par rapport au ratio du PIB. On peut estimer (si l’on s’attend à la même croissance observée au cours des 10 dernières années), une reprise des finances publiques durables qui s’étalerait sur 15 à 20 ans. Ce qui signifierait une reprise publique complète entre 2035 et 2040 sans prendre en compte les nouvelles crises. En d’autres termes, l’ordre social (l’ordre européen en particulier) sera systématiquement confronté à des troubles. C’est ce que la Deutsche Bank appelle un «super cycle».



Francebourse.com, avec Les Pros de l'Eco