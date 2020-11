Bourses : scénario de 1987 confirmé. Par JDH Le mois de novembre 2020 restera dans les annales avec un CAC 40 ayant repris dans les 20%! Soit près de deux fois mieux que les indices américains. Il faut dire que le marché parisien avait pris du retard et même un gros retard ces derniers mois.

Le scénario qui s'est affirmé cette année est finalement un scénario de type 1987. Les marchés étaient alors revenus à leur niveau d'avant-krach, environ 6 mois après la fin du krach.

J’avais mentionné un scénario type 1987 après le krach du mois de mars. Mais je n’attribuais que 20% à cette éventualité alors qu’un scénario type 2001 ou type 2008 me semblait plus probable. D’où la prudence dont j’ai fait preuve toute l’année dans la gestion du portefeuille. Une prudence qui nous coute bien sur quelques points de performance, mais au final, nous avons quand même, grâce aux choix qui ont été faits, un portefeuille revenu à l’équilibre par rapport à sa clôture de 2019… Cette leçon montre une fois de plus qu’il ne faut jamais déserter le marché même quand on devient pessimiste. Et qu’il faut faire encore et toujours des arbitrages.



C'est un scénario type 1987 qui s'est concrétisé. Mais pourtant la donne économique est totalement différente.

En 1987 c'était juste l'éclatement brutal d'une bulle; il n'y avait pas de crise mondiale comme c'est le cas aujourd'hui.

En 1987, le monde était peu, très peu endetté, alors qu'il est surendetté aujourd'hui.

En 1987, les puissances émergentes n'avaient pas émergé.

En 1987, les libertés étaient bien plus importantes, les capitaux moins mobiles mais en même temps moins suspectés.

En 1987, j'avais 20 ans. Bon ça c'est autre chose, et ça n'impactera pas le marché!



Bref, même si les faits font ressembler 2020 à 1987 ou plutôt à 1987/88 (car le krach avait eu lieu en octobre/novembre et non en mars), la donne est totalement différente et la reproduction de l'histoire ne pourra être identique.



Toujours est-il que le tempo du mois de décembre qui commence sera donné cette semaine... Rallye de fin d'année précoce en novembre puis plus rien en décembre? Ou au contraire poursuite de la hausse de novembre par un rallye de fin d'année?



Jean-David Haddad

Francebourse.com