Portefeuille Francebourse : ancrage confirmé en terre verte! Hier le portefeuille Francebourse est repassé dans le vert.

Cela se confirme aujourd'hui. Le portefeuille gagnant désormais 0.33% depuis le 1er janvier tandis que le CAC 40 perd toujours près de 7%.



En 2020 notre portefeuille n'avait été dans le vert qu'au cours du mois de janvier, puis a très vite été plombé par le krach du mois de mars.

Il était arrivé à 40% de perte... Et tout a été rattrapé!

Depuis sa création, le 1er novembre 2001, il y a 19 ans, ce portefeuille gagne 740% soit une moyenne annuelle de 11.8%. En effet, un peu de mathématiques financières : une hausse de 740% correspond à un coefficient multiplicateur de 8.4. Pour avoir la performance annuelle on calcule la racine n-ième (n étant le nombre d'années, donc ici 19) du coefficient multiplicateur. Et on trouve 1.118 soit un coefficient multiplicateur de 1.118 oar an soit 11.8% de hausse annuelle moyenne.



A l'époque où le portefeuille a été créé, le CAC 40 était autour de 4300 points! Il n'a gagné que 25% depuis.



JDH

Francebourse.com