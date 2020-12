Jean-David Haddad et Clothilde Gagnon ont interrogé le PDG de Biophytis

L'invité de Jean-David Haddad, sur sa troisième émission "les pros de l'éco" animée par la journaliste Clothilde Gagnon, était, ce jeudi 3 décembre, sur TV Finance, le PDG de Biophytis, Stanislas Veillet.Retrouvez l'interview en intégralité ici (à partir de la minute 12 jusqu'à la minute 25, soit un long entretien passionnant de 13 minutes) :Biophytis est une spin-off de Sorbonne Université, co-fondée par Mr Veillet en 2006 avec un professeur de l'université, dans le but de développer des candidats médicaments pour mes maladies liées à l'âge.Le PDG explique : "Interrogé sur les avancées de ce candidat médicament, il répond que : "Il explique surtout que la raison d'être de Sarkoneos n'est pas remise en cause par la perspective d'un vaccin. Car, dit-il, "A la question de savoir si l'Etat français aide les biotechs, Stanislas Veillet a indiqué que les aides sont très faibles, surtout si on les compare au niveau des aides aux USA.Alors qu'un débat s'engageait sur les biotechs, Mr Veillet a indiqué un chiffre choc, qui a surpris JDH... un chiffre qu'il faut bien avoir en tête pour comprendre la raison d'être des biotechs :Sarkoneos, si les résultats sont probants pourrait être lancé mi-2021 en cas de bonne surprise du côté des agences chargées de la validation. Il faudra alors trouver des partenaires de production et de distribution...Affaire à suivre et interview à regarder au beau milieu de cette émission consacrée à l'Etat :