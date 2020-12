Notre portefeuille dans le vert à 17 séances de la fin d'année... Par JDH Qui aurait cru qu'à désormais 17 séances de la fin d'année, notre portefeuille serait dans le vert? Voilà une semaine qu'il est en effet passé dans le vert, gagnant chaque jour quelques dixièmes de points de pourcentage. Il gagne 2% depuis le 1er janvier. On est loin des +25% de 2019 mais le marché est loin aussi de sa performance de 2019 et l'économie est loin des records de PIB atteints l'an dernier.

Nous avons su faire les bons arbitrages, prendre des risques calculés... Cette année 2020 aura été pour moi une ligne de crête depuis le mois de février, et elle le sera encore sur les séances restantes... Mais nous tenons le bon bout! Alors que le CAC 40 perd encore plus de 6%.



La récession de 2020 représente 4 à 5 fois la récession de 2008/2009 pour des pays comme la France. À l’échelle mondiale, la croissance mondiale était d’environ 0% en 2009. La Banque mondiale l’estime à -5,2% cette année. La récession de 2020 inspire pourtant plus confiance que celle de 2008/2009 et c'est cela qui fait tenir les marchés financiers. Nous avons ainsi observé un effet psychologique limité qui maintient la confiance entre la première et la deuxième vague pandémique. Le Nasdaq y est pour beaucoup. Il fait une des plus belles années de son histoire avec plus de 30% de gains, grâce aux GAFA qui profitent du contexte.



Tandis que le tempo d'un mois de décembre qui devrait voir les marchés tenir bon a été donné la semaine dernière, un rallye de fin d'année, dont on ignore toujours le début et la fin, mais qu'on ne peut dater qu'à postériori, pourrait (je dis bien pourrait et non devrait) être déclenché cette semaine. Il sera incomparablement moins puissant que le surprenant rallye de novembre mais pourrait amener le CAC 40 sur une cloture annuelle entre -5% et +5% que j'avais prévu en tout début d'année. Clôture qui semble probable aujourd'hui alors qu'elle semblait impossible en mars quand le CAC 40, ne l'oublions pas, est passé de 6100 points à 3700 points en quelques semaines!



Bref, nous touchons à la fin de cette folle année.

Essayons de bien la finir en restant prudents, aussi bien dans les portefeuilles que face au COVID!



JDH

Francebourse.com