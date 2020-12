2020 touche à sa fin... Que de belles recommandations! L'année 2020 touche à sa fin et c'est l'heure de nous dire quelle a été selon vous la meilleure recommandation de l'année.

Un sondage est en ligne sur Francebourse, en bas de la page d'accueil, n'hésitez à voter, j'ai besoin de vos retours pour affiner d'année en année ma stratégie.

Je vous propose :

-Biophytis : +80% en une semaine, sur du spéculatif (recommandation la plus récente)

-Chargeurs : +120% en un mois, en plein krach boursier et en plein confinement

-Delta Plus : +50% sur une grosse ligne, anticipant les conséquences positives de la crise sur cette société avant tout le monde

-Bigben : +50% en 6 mois, sur une valeur de croissance

-WeConnect : +45% sur l'année, sur une des small caps de 2020 qui devait être une valeur phare et l'a été

-Unibail : le "coup" de l'automne, avec un gain de 80% en 2 mois, sur une valeur du CAC 40 totalement décotée

-Les trackers sur l'or et l'argent, avec un gain de 20% et 50% respectivement sur des positions de fond de portefeuille purement liées à mon analyse économique

-Autre recommandation que je n'ai plus en tête...



Allez-y, votez, dites-nous VOTRE ressenti...



JDH

