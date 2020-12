Qu'est-ce qu'une structure fondamentale pyramidale? C'est une expression que j'ai inventé pour faire des analyses fondamentales...

Elle se comprend aisément. Cette notion s'applique uniquement aux valeurs de croissance et d'hyper-croissance, car elle suppose que la société étudiée fasse une croissance régulière de son chiffre d'affaires.

Je parle de structure fondamentale pyramidale lorsque le résultat d'exploitation croit plus vite que le chiffre d'affaires et que le résultat net croit plus vite que le résultat d'exploitation

Par exemple, si le CA augmente de 20%, le REX augmente de 30% et le RN de 40%



Une telle structure est idéale car elle signifie que chaque euro de plus de CA fait croitre les marges. Elle démontre qu'une société est très bien gérée. Peu d'entreprises sont dans ce cas de figure



JDH

Francebourse.com