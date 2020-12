2020, une année remarquable pour l'or et l'argent

L'or a gagné 25% cette année.L'argent a quant à lui gagné encore plus : 48%! Presque le double.Le ratio OR/ARGENT a enfin baissé cette année, alors que l'or montait, ce qui a été doublement favorable à l'argent, et a été dans le sens que nous avions prévu!A noter que l'or a atteint cette année un record absolu et historique à plus de 2000$ l'once!Le ratio or/argent est aujourd'hui de 72 (soit 1890$/29$) après avoir culminé à près de 100 en début d'année.Historiquement ce ratio se situait entre 20 et 80. Il reste donc au dessus de sa fourchette historique.Pendant l'antiquité il était bien plus faible! Entre 2 et 10 selon les contextes.Nos lecteurs sont doublement gagnants, ayant investi à la fois sur l'or et sur l'argent.Une analyse graphique est en ligne sur l'argent :Ainsi qu'un mail de recommandations stratégiques :JDHFrancebourse.com