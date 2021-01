Point sur nos portefeuilles

Aux termes de ces 2 premières semaines de l'année 2021, nos deux portefeuilles se portent très bien!Le portefeuille Francebourse (qui avait fini à 2% de hausse en 2020, année baissière), gagne 3.61%, tandis que le portefeuille "Pépites du Rendement" (fortement attaqué en 2020 et finissant à -8%), récupère déjà près de la moitié de sa baisse de 2020 et gagne 3.77%.Pour comparaison le CAC 40 gagne 2.30% et les indices américains avancent bien plus timidement qu'en 2020, ne gagnant que un peu plus de 1% à ce stade.Les valeurs de rendement reviennent sur le devant de la scène, en particulier les foncières (assez présentes dans le portefeuille Rendement) qui continuent de profiter de taux d'intérêt très bas.Quant au portefeuille Francebourse, il reste animé par notre gestion basée sur les fondamentaux, et saupoudrée de quelques tentatives spéculatives. Notre gestion est plus débridée qu’en 2020 (pas de gros volant de liquidités) mais elle reste néanmoins assez prudente avec une ligne de BX4 et une absence de SRD. Il ne faut pas non plus trop exulter dans un contexte de pandémie et de restrictions qui n’en finissent plus, alors que la campagne mondiale de vaccination ne fait que débuter. L’équilibre que nous avons su trouver depuis le mois d’avril, et qui a évolué vers ce qui vient d’être décrit, doit être préservé.Lire aussi notre méthode de gestion du portefeuille dédié au rendement :JDHFrancebourse.com