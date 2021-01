Bourse de Paris : une nouvelle correction se met en place

Nous attirons votre attention depuis quelques jours sur la tendance corrective qui se met en place et sur un regain de volatilité.L'analyse graphique d'hier reste pertinente :On voit que le CAC reste dans un canal haussier et qu'il peut encore bien descendre avant d'aller toucher le support de ce canal!Depuis le 1er janvier, le CAC 40 perd désormais 1.6% tandis que les small caps sont particulièrement affectées par cette baisse, perdant ce jour plus de 1%. L'indice CAC SMALL ne gagne plus que 2% depuis le 1er janvier.Francebourse.com