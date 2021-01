Bourse de Paris : janvier risque de finir rouge La séance de jeudi a été assez calme, après les quelques séances de baisse qui ont précédé.

Le CAC a fait un plus bas à 5379, il s'est donc approché de son support et a tenté un timide rebond en fin de séance, finissant dans le vert, tout comme les indices américains.

Les small caps se sont stabilisées, comme on peut le voir à travers leurs indices.

Le CAC 40 a anticipé l'idée du nouveau confinement qui arrive très probablement mais pas les modalités de ce confinement qui restent inconnues, et surement pas encore décidées. La différence sur l'économie entre un confinement de type mars 2020 ou de type novembre 2020 sont énormes. C'est là que le marché pourrait à nouveau baisser si un confinement dur venait à être annoncé.



Pour notre part, nous avons dégagé des liquidités. Ces dernières remontent dans notre portefeuille.



Nous ne sommes pas encore au stade du mail quotidien comme pendant les deux précédents confinements mais on s'en rapproche.



Mes recommandations restent les mêmes : hausse des liquidités, un peu de protection, et surtout pas de SRD, on ne tente pas le diable surtout en début d'année, alors que nous sommes dans le vert.



Le mois de janvier risque de finir dans le rouge. A une séance de la première clôture mensuelle, le CAC 40 perd 0.7% depuis le 1er janvier.



JDH

Francebourse.com