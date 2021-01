Jean-David Haddad et Clothilde Gagnon ont interrogé le PDG de Noxxon

Une nouvelle biotech à l'honneur!L'invité de Jean-David Haddad, sur sa quatrième "les pros de l'éco" animée par la journaliste Clothilde Gagnon, était, ce jeudi 28 janvier, sur TV Finance, le PDG de Noxxon Pharma, Aram Mangasarian. Le thème de l'émission portait sur l'économie de la santé.Retrouvez l'interview en intégralité ici (à partir de la minute 13 jusqu'à la minute 25, soit un long entretien passionnant de 12 minutes) :Noxxon Pharma est une biotech spécialisée dans la recherche et le développement de produits oncologiques, tout particulièrement destinés au traitement de deux cancers parmi les plus mortels : le cancer du pancréas et le cancer du cerveau. Le cancer du cerveau ne laisse que 4% de chances de survie au bout de 5 ans. Ce qui est très faible et laisse un boulevard à Noxxon en cas de réussite.Aram Mangasarian a indiqué prévoir d'annoncer les résultats des essais d'une deuxième dose relative au cancer du cerveau au 2e trimestre 2021, et les résultats d'une dose plus élevée au cours du 3e trimestre 2021. Il a aussi indiqué espérer démarrer un essai clinique relatif au cancer du pancréas en fin d'année. Il espère que cela va transformer en profondeur le traitement de ces cancers.Le cancer du cerveau concerne 25.000 personnes environ entre Europe et USA mais les entreprises pharmaceutiques manifestent, selon le PDG de Noxxon, un grand intérêt vis-à-vis de ce type de maladie.De longs échanges relatifs à l'avancement des traitements dans le contexte de la crise du COVID ont eu lieu sur le plateau. La crise du COVID freinant les essais en raison des lits disponibles.Interrogé par JDH sur les conséquences du stress lié aux mesures sanitaires, Aram Mangasarian a reconnu que ce contexte pouvait faire croitre le nombre de cancers.Aram Mangasarian a par ailleurs annoncé la réussite d'une augmentation de capital de 6.4M€ réalisée auprès d'investisseurs européens. Lui permettant de poursuivre sur sa lancée.Francebourse.com