WECONNECT et SECHE en très forte hausse!

Deux valeurs que nous avons plusieurs fois recommandées explosent aujourd'hui sur la Bourse de Paris!Il s'agit de WECONNECT qui avait déjà gagné 17% hier et monte légèrement ce jour, dépassant les 22€.WECONNECT a annoncé avoir dépassé en 2020 son objectif de CA pour 2022! Avec 211M€ de CA.Quant à SECHE ENVIRONNEMENT, on ne sait pas pourquoi le titre monte. Peut-être se passe-t-il quelque chose au niveau du capital.Certes, le groupe avait annoncé une acquisition en Afrique du Sud mais c'était il y a 2 semaines...Les deux valeurs font réaliser à nos abonnés des gains très copieux, de 66% pour l'une et 80% pour l'autre!Elles gagnent toutes deux 19% depuis le 1er janvier.Une analyse fondamentale et une analyse graphique sont en ligne pour WECONNECT :Une analyse graphique est en ligne pour SECHE :Nos recommandations pour l'une et l'autre sont disponibles :Francebourse.com