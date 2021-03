Après avoir ramené le prix de revient à zéro...

Nous avons parlé plusieurs fois du fait de ramener un prix de revient à zéro...La dernière fois, c'était en septembre :Mais une fois que le prix de revient a été ramené à zéro, que faire?La seule option restante est celle de vendre le reliquat.En effet, sur le plan du money-management, il est en général déconseillé de racheter des titres après avoir ramené le prix de revient à zéro, car cela ferait fatalement remonter le prix de revient!Et sur le principe, quand on a ramené le prix de revient à zéro, on ala ligne. Ce n'est pas pour la "désécuriser".Reste à trouver le bon moment pour vendre...Soit le titre continue de monter et/ou garde du potentiel, et à un moment donné, on devra vendre tout ou partie de la ligne...Soit le titre baisse et à ce moment-là, on peut soit garder en sachant que quoi qu'il arrive la ligne est sécurisée, soit vendre en se disant que la vente est une plus-value nette de toutes façons. Tout dépendra des configurations de marché, des fondamentaux et de l'analyse graphique du titre concerné.Attention aussi à ne pas multiplier les lignes en portefeuilles inutilement!Jean-David Haddad