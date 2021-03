Netgem : une performance impressionnante!

Après avoir végété plusieurs mois, et toute l'année 2020, le titre NETGEM explose depuis le début d'année 2021, gagnant 65%.Les perspectives de transformation de cette entreprise et son évolution à l'international dans la VOD sont à l'origine de ce mouvement de spéculation.C'est un titre que nous avions recommandé à l'achat en juin 2019.Il avait bien commencé son parcours, après notre achat.Puis pendant plus d'un an, il ne s'est rien passé.Depuis notre achat, autour de 0.9€ nous gagnons ainsi plus de 80% dont l'essentiel a été réalisé cette année.Ce titre est dans le portefeuille "Pépites du Rendement" depuis juin 2019. Pour les abonnés à cette lettre, un suivi supplémentaire a été fait, et toujours, ce titre a été conservé.Avec l'explosion récente, il est temps de se repencher sur le dossier.Une analyse graphique est en ligne :Une recommandation vient d'être donnée :Francebourse.com