Jean-David Haddad et Clothilde Gagnon ont interrogé Sylvain Navarro, DAF de Drone Volt

Jeudi 25 mars 2021.En direct sur TV FINANCE, Jean-David Haddad et Clothilde Gagnon ont reçu sur le plateau des "Pros de l'Eco", Sylvain Navarro, Directeur Administratif et Financier de Drone Volt.Voici le verbatim de l'interview que vous pourrez retrouver ici : www.youtube.com ---------------Clothilde Gagnon : Sylvain Navarro, bonjour. Drone Volt est une société spécialisée dans les drones professionnels et l'IA embarquée. Vous êtes déjà venu sur notre plateau, c'était en septembre. Le marché des drones pro a-t-il confirmé les évolutions favorables que vous aviez alors mentionné?Sylvain Navarro : C'est un marché qui reste pénalisé par la crise sanitaire, crise qui freine les échanges internationaux, mais chez Drone Volt les choses vont dans le bon sens, nous avons signé 3 contrats emblématiques aux USA et Canada qui nous font voir l'avenir avec sérénité.Clothilde Gagnon : Vous aviez parlé d'une lettre d'intention avec Aquiline Drone, la fois précédente. Quelle suite a été donnée?Sylvain Navarro : Cette lettre d'intention a été convertie en contrat de licence en octobre dernier, c'est un succès incontestable pour Drone Volt. Nous avons licencié (ndlr : passé sous licence) 3 de nos produits-phares. Donc il s'agit d'un contrat de licence, ainsi nous touchons un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par Aquiline Drone, avec un minimum mensuel.JDH : Ca vous fait du récurrent ça! Tous les mois, trimestres?Sylvain Navarro : tous les mois; nous touchons des royalties d'au moins 100K$ par mois depuis octobre. Et cela a vocation à augmenter avec les ventes de notre partenaire qui devraient augmenter sur le territoire US. Sur 2021, nous espérons près d'1.5M€ de royalties, soit presque la marge brute de 2020. Ce partenariat ouvre la porte des USA à Drone Volt.Clothilde Gagnon : Quelle est votre place sur le marché des drones professionnels?Sylvain Navarro : C'est un marché très morcellé. Il n'y a pas d'acteurs ayant une taille significative. Drone Volt a su se faire une place sur certaines catégories de drones comme les drones gros porteurs avec notre drone Hercule 20.Clothilde Gagnon : Où en est le financement de votre entreprise?Sylvain Navarro : Drone Volt, qui a publié ses comptes la semaine dernière, a profité de l'embellie boursière pour renforcer ses fonds propres, nos capitaux propres sont aujourd'hui de 18M€ en hausse de 10M€ par rapport à l'an passé, et nous avons une trésorerie de 7M€.JDH : Trésorerie brute?Sylvain Navarro : Oui, trésorerie brute.JDH : Et en net?Sylvain Navarro : Nous sommes à l'équilibre...JDH : Grande nouvelle! Car vous étiez notoirement en trésorerie négative!Sylvain Navarro : Tout à fait, c'est une évolution marquante pour nous.Clothilde Gagnon : Est-ce que les évolutions de votre entreprise vous paraissent refléter l'actualité du marché?Sylvain Navarro : Tout le monde a conscience de l'intérêt des drones : la sécurité des personnels, des économies de couts pour les utilisateurs, et l'empreinte carbone proche de zéro (surtout si on compare un drone à un hélico). Le drone civil pro a une place importante. Je reviens d'ailleurs sur la sécurité; quand on peut envoyer un drone dans des endroits dangereux, par exemple dans le BTP, on évite de mettre une vie en danger.Clothilde Gagnon : Quels sont vos objectifs pour 2021?Sylvain Navarro : Nous préférons ne pas trop communiquer car nous serions peut-être amenés à les revoir. Nous avons signé des contrats avec 3 partenaires : Aquiline Drone, Hydro Quebec et avec un acteur en Europe centrale. Nous souhaitons voir ces contrats grossir et démontrer notre savoir-faire.JDH : Merci de votre intervention et bien sur nous continuons de suivre Drone Volt!Francebourse.com