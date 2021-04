Ca monte, ça monte... Par Jean-David Haddad

Ca monte, ça monte! Le marché continue de monter, et le CAC 40 a même furtivement dépassé, vendredi, ses plus hauts non pas de 2020 mais de juin 2007! Près de 14 ans après, le marché a enfin effacé en totalité la crise de 2008 alors que cela fait 7 ans qu'elle a été effacée sur les marchés américains.Cependant, la valorisation du marché est excessive. Du moins dans l'ensemble, car dans les détails, il reste un certain nombre d'entreprises dont les ratios de valorisation demeurent modestes. Cela est souvent du à des mouvements capitalistiques ou à l'anticipation de mouvements capitalistiques (c'est typiquement le cas de Technip Energies par exemple).Quand la bulle spéculative va-t-elle exploser? D'ailleurs doit-elle exploser alors que les actions restent un formidable recours contre les taux négatifs des obligations?En fait elle explosera probablement quand les taux monteront.Mais ça fait des années qu'ils doivent monter! Et pour le moment ils restent négatifs.D'ailleurs, quand ils monteront ce sera l'économie entière qui vivra une énorme crise.Mais finalement, vu que nous avons vécu une crise et un krach en 2020, n'avons-nous pas quelques années devant nous avant la prochaine crise, le prochain krach, qui pourrait être celle des dettes souveraines, que tous les économistes attendent depuis si longtemps?Aujourd'hui, comme je le dis régulièrement il faut naviguer à vue. Malheureux et frustré est celui qui aura vendu tout en 2020 et qui aura attendu. Je vous le dis depuis 19 ans qu'il ne faut jamais tout vendre et attendre. Jamais, et surtout pas quand il y a une bulle spéculative, ni quand il y a un krach. Le passé nous l'a montré et l'avenir nous le montrera encore.Alors, poursuivons la voie qu'est la notre et qui nous réussit.Avec des portefeuilles qui ne culminent pas à des records depuis 2007 mais à des records historiques, et qui sont bien plus hauts qu'au moment de leur sommet de 2007! A son plus haut de juin 2007, le CAC était au même niveau qu'aujourd'hui; le portefeuille Francebourse était à 623.000€ contre 1.063.000 € aujourd'hui. Il est 71% au-dessus de juin 2007...Et nous avons de très belles entreprises en portefeuille! Vraiment...JDHFrancebourse.com