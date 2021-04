La bourse de Paris en forte baisse ce mardi

Article du

Grosse claque aujourd'hui sur la bourse de Paris!Le CAC 40 dévisse de près de 2%, ce dont nous avons perdu l'habitude!Pas de vraie nouvelle à l'origine de ce phénomène; le CAC avait juste ouvert à -0.2% ce matin puis la baisse s'est amplifiée au fil de la séance.Ce sont les futurs américains qui guident cette baisse. Et si ces derniers sont plutôt en baisse, c'est en partie en raison des tensions géopolitiques que j'ai évoqué dans ma chronique du lundi matin, en particulier les tensions entre Russie en Ukraine qui inquiètent les américains. On observe d'ailleurs une légère remontée de l'or et l'argent, ainsi qu'une hausse du VIX.Une analyse du CAC 40 est en ligne :Tout cela est-il inquiétant?Faut-il réagir, surtout en termes de protections?Voici notre recommandation :Francebourse.com