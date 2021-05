Premier quadrimestre : des performances bluffantes

Article du

Le CAC 40 a gagné 12.9% sur ce premier quadrimestre, donc ce premier tiers de l'année. Une très belle performance alors que le marché semble arriver sur des sommets et manifeste des signes d'essoufflement.Notre portefeuille CROISSANCE (dans la Quinzaine de Francebourse) a gagné près de 15% sur ce premier tiers de l'année. Nous battons le marché, fidèles à nos objectifs.Mais le plus étonnant est le portefeuille RENDEMENT (dans la lettre PEPITES DU RENDEMENT) qui lui gagne plus de 25% depuis le 1er janvier! Il avait certes perdu 8% en 2020 mais alors, quel rattrapage!Les valeurs de haut rendement ont été boudées l'an dernier, surtout sur les trois premiers trimestres, et depuis le rattrapage est énorme!Les deux numéros du premier mai de nos lettres confidentielles sont en vente sur notre site : www.francebourse.com #publicationjdhfrancebourse.com