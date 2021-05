Solutions 30 : reprise de cotation lundi sans véritable élément nouveau, hormis un éventuel retrait de la cote

Article du

La société Solutions 30, dont le titre est suspendu de cotation depuis le 10 mai, à sa demande, va reprendre sa cotation dès lundi 24 mai.A l'origine, la société comptait communiquer le 25 mai pour une reprise ultérieure de sa cotation, mais l'AMF en a voulu autrement.Le plus étonnant, c'est que rien, dans ce qui a été annoncé ce soir, après la clôture par Solutions 30, ne répond aux préoccupations des investisseurs. A savoir :-Pourquoi cette suspension?-Y a-t-il un souci de certification des comptes?-Une opération financière en vue?-Un retrait de la cote?A cette dernière question, Solutions 30 répond clairement "peut-être". En effet, dans le communiqué en ligne sur son site, la spécialiste des services divers et variés en informatique, indique "Solutions 30 a engagé un processus de sélection de banquiers conseils afin d’activer la recherche d’actionnaire(s) de référence. Le projet, que la société n’entend pas commenter en dehors de ses obligations légales, pourrait aller jusqu’à un retrait de cote"Pour le reste, la société répond à chaque question "on ne sait pas".Tout en rejetant implicitement la responsabilité sur la société d'audit des comptes EY, qui elle-même ne certifie pas les comptes mais n'est pas non plus en mesure d'émettre des réserves.La situation est très curieuse, surtout à ce niveau d'élévation dans les sphères du business.Solutions 30 confirme néanmoins ses agrégats financiers précédemment annoncés :◼Un chiffre d’affaires 2020 de 819,3 M€, en croissance de 18%◼Un EBITDA de 106,5 M€◼Un RN de 34.5 M€◼Un excédent net de trésorerie de 59,2 M€Le marché de Solutions 30 risque d'être mouvementé lundi.Voici notre recommandation :Francebourse.com