Actions Solutions 30 : l'incroyable remontada

Après la baisse, la hausse! C'est binaire, c'est la bourse...

Après avoir dévissé de 70% à sa reprise de cotation, le titre Solutions 30 reprend pas moins de 75% en deux séances. Il a en effet terminé la séance de jeudi 27 mai à 4.90€. Depuis le 1er janvier il perd encore 53%, et à peu près autant depuis sa reprise de cotation.

Après les rumeurs jugées calomnieuses de Mudy Waters, après la non certification des comptes (sans pour autant qu'il y ait un refus catégorique), la dernière communication du PDG Mr Fortis a rassuré visiblement le marché et levé au moins une partie de l'incertitude.

La volatilité devrait se poursuivre sur les séances qui suivent en raison des mouvements spéculatifs très forts qu'il y a sur le capital.



