Polémiques entre le Royaume-Uni et l'Europe, sur fond de saucisse...

Article du

La fin du G7, qui a eu lieu dans les Cornouailles (en quelque sorte la cote d'azur anglaise) a été houleuse au sujet du Brexit!

Le différend entre le Royaume-Uni et l'Union européenne porte sur la suspension décidée unilatéralement par Londres des contrôles prévus par l'accord de Brexit sur certaines marchandises, comme les saucisses, expédiées depuis la Grande-Bretagne vers l'Irlande du Nord. Boris Johnson a indiqué que l'Irlande du Nord, bien qu'elle soit une île, est dans la continuité territoriale du Royaume-Uni.

C'est visiblement Macron qui est monté au créneau, après que Johnson ait comparé le transport de saucisses entre Toulouse et Paris. Macron ayanr répliqué que c'est le même territoire.

Aujourd'hui, le locataire de l'Elysée essaye de dédramatiser et de circonscrire l'incident et disant qu'il n'a jamais remis en cause la souveraineté ni l'intégrité du territoire britannique.



Francebourse.com

France, Economie

Publications précédentes