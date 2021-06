Le CAC 40 bientot vers son plus haut historique?

Article du

Créé avec 1 000 points de base au 31 décembre 1987, l'indice CAC 40 (CAC signifiant Cotation Assistée en Continu) est déterminé à partir des cours pondérés de quarante actions choisies parmi les plus capitalisées et les plus représentatives de l'économie française des grandes entreprises.

Ayant atteint un record absolu à 6977 points le 4 septembre 2000, il n'a jamais réussi à franchir la barre des 7000 points.

Plusieurs fois, le CAC 40 s'est effondré. Surtout au cours des 20 dernières années. L'an dernier, pendant le premier confinement, il est descendu en flèche à 3632 points. Et depuis, il n'a fait que remonter pour dépasser tous ses précédents records.

Le voilà à plus de 6600 points désormais, se rapprochant inexorablement de son record du 4 septembre 2000...

Il faut dire qu'à cette époque, le Nasdaq était lui aussi à un record absolu, autour des 5000 points. Et il dépasse les 14.000 aujourd'hui.

Derrière cette hausse se dissimule en fait un rattrapage du retard pris sur les indices américains. Seulement, un indice boursier reflétant sur le long terme la santé et donc la croissance d'une économie, le différentiel qui s'est creusé est on ne plus normal quand on constate à quel point l'économie américaine a surperformé l'économie française...



Jean-David Haddad

Francebourse.com



A la une

Publications précédentes