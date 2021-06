Des élections régionales qui traduisent un état d'esprit

Triste score pour la démocratie à ces élections régionales avec un record absolu de l'abstention, qui traduit un déficit de confiance clairement exprimé vis-à-vis de l'action des élus et donc de l'Etat en général, les gens ne faisant pas la différence que font les économistes ou politologues entre Etat central et collectivités.

Ce déficit de confiance n'est pas étranger à un retour des particuliers vers la bourse ces dernières années, un retour encore assez faible dans l'absolu, mais quand on voit que les jeunes se sont abstenus à près de 90% (!), on peut mettre ce taux en corrélation avec un sondage de 2018 (Gfk / Groupama) qui montrait que 81% des jeunes de 25-34 ans ne croient pas percevoir une retraite. Les jeunes n'y croient plus, ils ne croient plus en leur retraite car ils ne croient plus en l'action des élus. Je pense que le message principal de ces élections, comme de tous les sondages qui se succèdent est là. Nous sommes au bout d'un système, sur plusieurs plans.

Alors je vous le dis clairement : oui, la bourse est le meilleur salut pour les économies des particuliers, qu'ils soient jeunes, moins jeunes ou pas jeunes du tout. Il manque juste une chose aux français pour vraiment se nouer d'affection pour la bourse : l'acceptation du risque, et la compréhension du risque boursier qui est considérablement dilué dans un bon money-management.

