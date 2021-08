Un premier tiers de mois d'aout positif

La hausse se poursuit sur les marchés financiers et en particulier la bourse de Paris depuis le début du mois d'aout, cela continuant une longue série de mois haussiers depuis le 1er janvier, où chaque signal négatif n'a pas été suivi d'une vraie correction.

Bien que les volumes soient faibles, le marché demeure haussier et le CAC 40, à plus de 6800 points, n'est plus qu'à une centaine de points de son record historique de septembre 2000.



